Affari Tuoi, De Martino spiazza tutti: "Com'è la crisi del settimo anno? Non ci sono mai arrivato"

"È vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato. Non so… Sono curioso, ma purtroppo non l’ho mai sperimentata”: Stefano De Martino lo ha detto durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, sabato 4 gennaio, su Rai 1 facendo dell'ironia sulla sua vita privata. Il commento è arrivato quando il concorrente, Paolo dal Molise, ha annunciato la dolce attesa della compagna Susanna, con cui sta insieme da 7 anni, un numero in genere temibile per le coppie, visto che da sempre è associato a un profondo periodo di crisi. Di qui la battuta del conduttore, che ha fatto scoppiare tutti a ridere in studio.

Il pacchista, allora, ha risposto scherzando: "Io ci ho pensato, e allora ho deciso di…", ha detto prima di indicare il pancino della compagna. In ogni caso, coincidenza vuole che il nuovo programma condotto da Belen Rodriguez, in onda su Real Time, si chiami proprio "Amore alla prova, la crisi del settimo anno". E in occasione della presentazione della trasmissione, la showgirl argentina a DiPiù Tv parlò proprio della sua esperienza personale, dicendo di aver superato la crisi del settimo anno con l'ex marito, anche se poi "dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati".

