Affari Tuoi, la nonnina viene notata da De Martino e scoppia in lacrime: una scena struggente

09 gennaio 2025 a

Gioca una partita finta di Affari Tuoi a casa, il video finisce sui social e cattura l'attenzione del numero uno del programma, Stefano De Martino: è successo a una nonnina appassionata della trasmissione. Un video pubblicato sui social presumibilmente dai suoi nipoti la mostra in lacrime nel momento in cui le viene detto che il conduttore l'ha notata. L'anziana non riesce a trattenere l'emozione per la notizia appena ricevuta.

Tutto è partito da un "regalo" che nipoti e zii hanno voluto farle: per festeggiare il Capodanno avevano deciso di realizzare il sogno della loro nonna, organizzando una puntata della trasmissione tra le mura di casa. Il risultato è stato tanto divertimento e un video che è andato virale sui social, ottenendo migliaia di visualizzazioni. A pubblicarlo su TikTok Giovanni Libreri. Ma nel giro di poche ore, è stato ricondiviso da tantissime altre pagine.

Nel filmato si vede un gruppo di giovani, qualche adulto e un'anziana signora intenti a giocare. E alla fine compaiono due scatole sul tavolo: in una c'è scritto il numero 2 mentre nell'altra, aperta dalla nonna, c'è la cifra di 50mila euro. Una vittoria simbolica che però ha riempito la nonnina di gioia ed entusiasmo.