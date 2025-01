Affari Tuoi, clamoroso Stefano De Martino: "Ecco il volto del Dottore"

09 gennaio 2025 a

a

a

"Vi faccio vedere una cosa": Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai 1, in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, ha spiazzato tutti. Rivolgendosi a una figura fuori campo, ha detto: "Vieni qua, vieni qua". "Ma chi è?", si è chiesta allora la conduttrice, mentre la curiosità dei presenti in studio si faceva sempre più forte. A quel punto l'ex ballerino ha sciolto ogni dubbio: "Vi faccio vedere il volto del dottore". Si tratta di Pasquale Romano, l'uomo dietro le offerte che vengono fatte ai concorrenti di Affari Tuoi durante il gioco.

Grande clamore in studio. "Si fa vedere - ha commentato la Balivo -. Mamma, come è diventato sofisticato". E De Martino: "Guardate che eleganza, da quando ci frequentiamo...". Il dottore si è posizionato davanti alla telecamera prendendo il microfono in mano e salutando tutti. Poi, quando la conduttrice gli ha chiesto se qualche volta si mette la mano sul cuore prima di fare delle offerte, lui ha risposto: "Adesso è meglio che torno a provare”. E il conduttore ha mostrato un grande sorriso.

"Da folli, incoscienti": la pesante decisione di Giulia, piovono insulti dopo Affari Tuoi | Guarda

In una recente intervista a FanPage, inoltre, Romano aveva detto: "Direi che sono l’antagonista del programma, è il mio ruolo. Ma non direi cattivo. Perché la mia strategia non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo".