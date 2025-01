Mario Giordano sbotta: "Non ti converti? Allora ti uccidiamo", l'orrore a Monfalcone

10 gennaio 2025 a

È un Mario Giordano senza freni quello in onda giovedì 9 gennaio a Fuori Dal Coro. Qui non si può che parlare delle recenti inchieste di Monfalcone e Bologna, con la crescente radicalizzazione di parte della popolazione musulmana in Italia. "Tutti quelli che non si saranno convertiti verranno uccisi, imporremo la Sharia in Italia... Lo dicevano a Monfalcone, in Italia", tuona il conduttore di Rete 4.

Da qui il duro sfogo: "Ma cosa aspettiamo a svegliarci, quante volte vi abbiamo raccontato che Monfalcone, la città con la più alta percentuale di stranieri in Italia, anticipa quello che succede?". "Il rischio terrorismo - prosegue - è reale ed è in mezzo a noi, non servono a svegliarci neanche le immagini che ci arrivano da New Orleans". Il riferimento è alla strage di Capodanno negli Usa. Segnali gravi, eppure "tutti a minimizzare... A New Orleans l'auto andava da sola? Non c'era la bandiera dell'Isis sull'auto che andava sulla folla? Che cosa aspettiamo a svegliarci?".

Solo qualche settimana fa, alla notizia che un oratorio parrocchiale alle porte di Monza insegnava le preghiere islamiche ai piccoli di origini musulmane, il giornalista non si tratteneva: "Noi cancelliamo noi stessi, ci vergogniamo della nostra cultura e la abbattiamo, distruggiamo i nostri valori e arriviamo alla sottomissione a una cultura che è lontanissima da noi".