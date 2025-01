L'Eredità, il miracolo di Giulio: vince 50mila euro? E dopo il trionfo... senza precedenti da Liorni

13 gennaio 2025 a

La domenica sera, un nuovo campione a L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e della Ghigliottina che sera dopo sera inanella ascolti record. La puntata in questione è quella di domenica 12 gennaio e il nuovo campione è Giulio: alla sua prima ghigliottina si porta a casa la bellezza di 50mila euro

Una puntata in cui Giulio si è distinto fin dalla fase del Triello, dove ha affrontato Luisa e il nuovo arrivato Daniele. Dopo uno spareggio che ha escluso proprio Daniele, Giulio si è trovato al testa a testa con Luisa nei Cento Secondi, uscendo vittorioso e guadagnandosi l’accesso alla sua terza Ghigliottina. Il bottino iniziale era di 200mila euro, che taglio dopo taglio sono diventati 50mila. Le cinque parole-indizioerano Fermo, Farfalla, Battuta, Ceramica e Barba, e la soluzione scelta dal campione è stata Coltello. Soluzione corretta, montepremi in tasca e grande festa.

Insomma, una grande prova, quella di Giulio. Una prova che ovviamente è stata commentata sui social, su X in particolare, dove il popolo de L'Eredità commenta in presa diretta le gesta dei concorrenti. E, miracolo dei miracoli, per una volta quasi tutti erano concordi: un grande plauso al neo-campione. “Bravissimo Giulio! Vittoria strameritata”, scriveva un utente. E ancora: “Beh... è stato più bravo e fortunato di tutti noi", “Bravo Giulio. Non ci sarei mai arrivata". Certo, qualche scettico c'era, come sempre qualcuno avanzava dubbi sulla bontà dei legami tra le parole e tra la soluzione finale, "coltello". Ma erano una nettissima minoranza: clamoroso ma vero, per una volta quasi tutti d'accordo e quasi tutti lontani dai complotti. Tutti con Giulio: una grande vittoria!