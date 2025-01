"Frozen Planet", il cambiamento climatico spiegato bene (e Canale 5 fa il botto)

14 gennaio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Frozen Planet)

Il “morning time” di Canale 5 da anni è leader d’ascolti grazie alle notevoli prestazioni dell’edizione delle 8 del Tg5 che spesso tocca il 25% di share per non parlare della portaerei Mattino Cinque News che venerdì ha superato il 23%. Una fascia sensibile per gli investitori pubblicitari che unisce target medio-alti a più popolari. Un mix che non impedisce al Biscione di sfruttare il traino settimanale per programmare o riprogrammare documentari o speciali di un certo spessore guardando anche a pubblici più impegnati.

Sabato è toccato a Frozen Planet, serie documentaristica dedicata alle zone più fredde e inesplorate del pianeta. Chiara la consapevolezza che il tema del cambiamento climatico deve essere affrontato in modo non ideologico. La scelta funziona visto il quasi 12% di share medio con picchi del 15%. A coinvolgere particolarmente sono le immagini tecnologicamente avanzatissime girate con droni in volo ma anche terrestri, cam-trappole che colgono da vicino le reazioni degli animali e riprese notturne a infrarossi.

Canale 5 tiene conto anche di una consistente platea più giovane e attenta a certi temi che va coinvolta con un percorso narrativo altamente emotivo. Ottimizzando il magazzino.