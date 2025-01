La Vita in Diretta, l'affondo di Donatella Rettore contro Loredana Berté: "È troppo vecchia"

14 gennaio 2025 a

Volano stracci tra Donatella Rettore e Loredana Berté. É noto che le due cantanti non sono amiche più volte in passato si è vociferato di alcune discussione che avrebbero avuto. Ma ieri, lunedì 13 gennaio, la Rettore ha lanciato un attacco feroce alla sua collega. Ospite de La Vita in Diretta - il talk show di Rai 1 condotto da Alberto Matano, ha spiegato come stiano le cose con Loredana Berté.

"Non ho mai litigato con lei, non ho mai detto una sola parola - ha spiegato la Rettore -. Cosa le voglio dire? Ciao! Se le mando un bacio? Certo! Mille baci! Mille baci? E lei guarda che ce li rimanda con qualche frecciatina. Non ho mai sentito Loredana Bertè parlare bene di me. Io invece di lei ho sempre detto 'facciamo un duetto'. Io l’ho sentita varie volte anche da Simona Ventura dire che 'Splendido Splendente' fa schifo. Quelle sono le cose… Io non ho mai litigato con lei. È lei che ce l’ha con me… forse sono un problema per lei. Se le chiedo ora di fare un duetto? Ma sono io che non voglio, è troppo vecchia. Ma va, ma ormai che si faccia i duetti… Lei si ama. È pazza di sé, che canti per sé. Se le chiedo ora di fare un duetto? Ma sono io che non voglio, è troppo vecchia. Ma va, ma ormai che si faccia i duetti… Lei si ama. È pazza di sé, che canti per sé".

Rettore non delude mai ✈️ pic.twitter.com/yamXj8HqtI — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) January 13, 2025

La Rettore aveva già parlato di Bertè durante un 'intervista rilasciata a Repubblica. "L’unica lite è a Saint Vincent, e riguardava Mimì (Mia Martini, ndr). 'Basta dire questa cosa della iella, fa del male' (La carriera di Mia Martini venne rovinata anche dalla voci che dicevano che la cantante portasse sfortuna, ndr). Mimì mi diede ragione ma Loredana se la prese con me. Quella è stata la cattiveria di un giornalista, per fomentare la rivalità, inventò che avevo detto che Bertè portava iella come la sorella".