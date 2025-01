Cecilia Sala, la prima intervista in tv a Fabio Fazio: ecco che cosa può accadere

15 gennaio 2025 a

Cecilia Sala ospite di Fabio Fazio. La giornalista di Chora Media e Il Foglio sarà a Che Tempo che Fa domenica 19 gennaio. Si tratta della prima intervista televisiva dopo la sua prigionia in Iran e il suo successivo rilascio. Sul Nove, si presume, racconterà quanto accaduto lo scorso 19 dicembre, quando la 29enne è stata arrestata in albergo a Teheran. La giornalista si trovava nel Paese con un regolare visto giornalistico, impegnata in alcune nuove puntate del podcast Stories. Un palcoscenico, quello di Che tempo che fa, molto schierato per sua natura. Ragione per la quale l'intervista sarà delicatissima: per molteplici ragioni potrebbe diventare un caso politico.

La notizia dell'arresto è stata resa nota pubblicamente dal ministero degli esteri italiano solo il 27 dicembre, quando l'ambasciatrice italiana ha potuto incontrare Sala nella prigione di Evin. Solo dopo un incessante lavoro da parte del governo, Sala è stata liberata. L'arresto di Cecilia è avvenuto tre giorni dopo quello dell'ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto a Milano su richiesta degli Stati Uniti.

Motivo per il quale in molti hanno ipotizzato ci fosse un legame tra le due questioni. Non a caso il 4 gennaio Giorgia Meloni è volata in Florida per un incontro a sorpresa con Donald Trump. Il 12 gennaio, successivamente al rilascio della giornalista italiana, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiesto la revoca della misura cautelare per Abedini, che è stato rilasciato dal carcere ed è rientrato in Iran.