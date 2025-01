Cinque Minuti, Bruno Vespa è inarrestabile: ecco chi segue il suo programma

18 gennaio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Cinque Minuti)

Le aspettative per una tregua e un futuro di pace in Medio Oriente sono certificati da tutti i sondaggi, ma ancora una volta l’Auditel ci segnala quanto sia diffusa questa esigenza. Quasi 5 milioni di persone, pari al 24.6% di share, hanno assistito mercoledì sera alla puntata di Cinque Minuti su Rai 1 con ospite in studio il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa’ar. Grazie alla nuova misurazione della Total Audience, si può certificare che Bruno Vespa ha pescato dal bacino dei device tecnologici (pc, tablet, smartphone, ecc...) circa 20.000 spettatori per lo più millennial. Non male se si considera che la traduzione simultanea “rallenta” inevitabilmente il ritmo di un programma televisivo. E, in assoluto, uno dei migliori risultati per il format condotto dal giornalista aquilano.

Il conte di Montecristo fa a pezzi l'intelligenza artificiale: su Rai 1 un caso che fa scuola

Equilibrato, pragmatico, diretto, il membro della Knesset ha dato ottima prova di sé, cosa che evidentemente è stata apprezzata dai cittadini. Azzardato dire che un simile bacino coincida matematicamente con la famosa maggioranza religiosa che non condivide le posizioni anti-occidentali di certa sinistra, ma certo è un segnale.

Tra i passaggi più forti: «Per noi una scelta dolorosa ma un vero leader deve scegliere tra un’opzione orrenda e una meno brutta». Sa’ar ha impattato molto sulle donne e sugli under 35 che si sintonizzano in attesa dei pacchi di Stefano De Martino.