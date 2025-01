Affari Tuoi, spunta il macaco: umiliazione totale per Pina al termine della puntata

17 gennaio 2025 a

Siamo ancora nello studio di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. La puntata in questione è quella del 16 gennaio.

La concorrente chiamata a sfidarsi con la sorte è Pina della regione Molise, operaia tessile, che ha affrontato la partita con il pacco numero 15. Al suo fianco, il marito Luca, con cui condivide una storia d’amore lunga 35 anni: otto di fidanzamento e ventisette di matrimonio.

La serata di Pina è partita con grande energia, tra giocate fortunate e qualche inciampo. Durante le prime sei chiamate, la concorrente ha perso due importanti premi da 75mila e 50mila euro. Un momento toccante è arrivato quando Pina ha scelto il pacco della collega dell’Umbria, Sara, spiegando: "La pacchista che ha questo numero è speciale". All’interno, però, c’erano solo 5mila euro.

Con il passare della partita, Pina ha accettato l’offerta di cambiare il suo pacco numero 15 con il 13. La scelta è stata motivata da un profondo legame personale: "Questo numero ci lega al mio papà che non c’è più, è la sua data di nascita, e a mio fratello, anche lui ci ha lasciati. È un numero che mi ritorna sempre, e poi questa notte ho sognato mio papà…". La mossa si è rivelata azzeccata: nel pacco originale c’erano solo 50 euro.

La fortuna ha poi sorriso a Pina con altri tiri fortunati, tra cui l’eliminazione del pacco da 0 euro. Una nuova chiamata del Dottore ha portato a un’offerta di 50mila euro, ma la concorrente ha deciso di andare avanti: "Siamo due operai, abbiamo due figli che stanno ancora studiando e vogliamo realizzare i loro sogni. Conosciamo il valore dei soldi, ma no, vogliamo sbancare!".

Quando sul tabellone rimanevano premi importanti come i 100mila euro e i 300mila euro, il Dottore ha fatto un’offerta generosa di 75mila euro. Tuttavia, Pina ha rifiutato, convinta di avere il pacco più ricco: "Farei un favore al Dottore se accettassi" ha scandito. Peccato che subito dopo la fortuna abbia abbandonato la coppia, che apre i pacchi da 100mila e 300mila euro. Fiocca una nuova proposta, pari a 45mila euro. Visibilmente emozionata, Pina ha spiegato: "Penso a Lorenzo che mi ha detto: Mamma, mi raccomando, porta qualcosa a casa. Ho paura e voglio tornare a casa vincente, come in tutte le cose che ho fatto nella vita. Io ho paura ad andare avanti". Il marito Luca, pur non del tutto d’accordo, ha lasciato a Pina la decisione finale. Dopo un lungo ragionamento, la concorrente ha accettato l’offerta. Insomma, torna a casa con 45mila euro. Ma soltanto pochi miunuti prima, Pina aveva rifiutato un'offerta da 70mila euro. La circostanza, ovviamente, non è sfuggita ai social, che si sono scatenati contro Pina: su X in particolare, un diluvio di critiche e sfottò.

Tra tutte queste, notevole la zampata dell'utente gi__12, il quale ha scritto: "Rifiutare 75k per poi accettarne poco dopo 45, MAH!". E a corredo, una gif di un macaco pensoso. Lasciamo a voi l'interpretazione del commento...