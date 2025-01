Che tempo che fa, fango-Littizzetto contro Meloni: Fabio, ti dico io come ha liberato Cecilia Sala"

20 gennaio 2025 a

a

a

Cecilia Sala è stata ospite a Che tempo che fa nella puntata di domenica 19 gennaio. La reporter prima detenuta in Iran e poi rilasciata circa 10 giorni fa, ha parlato della sua prigionia e di come ha affrontato la detenzione sotto il regime di Teheran. Ma in tanti hanno notato che Fabio Fazio, nel corso dell'intervista, non ha mai nominato Giorgia Meloni, vera artefice del capolavoro diplomatico, insieme al governo, che ha portato alla liberazione di Cecilia Sala. E dopo il colloquio con la reporter è arrivato il momento di Lucianina Littizzetto e della sua letterina. Ma prima di leggere la consueta missiva, questa volta dedicata alla prima bimba nata con la camicia nel 2025, ecco che Lucianina si lascia andare a un commento sulla liberazione della giornalista e sulle mosse diplomatiche della premier. Un racconto che è stato fintamente ironico e che lo avrebbe potuto scrivere qualunque parlamentare del Pd, viste le accuse che son volate su Giorgia Meloni da sinistra dopo il viaggio lampo negli Stati Uniti. La Littizzetto afferma: "Vi dico io come è andata davvero la storia della liberazione di Cecilia Sala. Meloni ha visto che si perdeva tempo e allora ha deciso di prendere il suo Meloplano per andare in Florida e parlare con Trump".

E fin qui siamo nella mera cronaca in salsa satirica di quanto accaduto. Poi però la Littizzetto comincia a gettare qualche schizzo di fango su Meloni. Prima la ringrazia per la liberazione della giornalista italiana, poi però usa queste parole: "Una volta arrivata lì ha cercato di parlare della questione con Trump, ma niente da fare, lui le ha fatto vedere le colonne dorate della sua casa di Mar-a-Lago e di fatto la questione è stata rimandata. Poi, sempre Meloni ha cercato di attirare nuovamente l'attenzione del presidente eletto sulla Sala, ma lui ha ordinato un hamburger e le ha detto prima ceniamo, poi se ne parla. Allora Meloni a fine cena ha chiesto di nuovo a Trump consigli su come gestire la crisi con Teheran e lui le ha proposto di guardare il documentario su Capitol Hill, due ore. Meloni sconfortata non sapeva più che cosa fare".

Le tre parole mai pronunciate da Fabio Fazio: "Cecilia Sala l'ha liberata Luciana Littizzetto?"

Occhio a questo passaggio: "A un certo punto è passato di lì Elon Musk e allora Giorgia le ha detto della Sala. A questo punto Elon le ha parlato dei satelliti che volano a bassa quota, quelli di Starlink. Le ha detto: 'Quanti te ne metto da parte?'. E Meloni: 'Metti, mettimene da parte un bel po''. Poi i due si sono salutati e Meloni ha detto a Musk 'allora ti ricordi di Sala?'. E lui: 'Sì tranquilla, allora ti metto da parte i satelliti, ci vediamo poi'". Risate in studio e il gigno di Fazio. Non c'è altro da aggiungere.