L'Eredità, "non ha senso": si scatena il caos dopo la ghigliottina

La campionessa in carica Simonetta, la veterana Francesca e Matteo sono i concorrenti che a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, sono riusciti ad accedere al gioco del Triello nella puntata in onda questa sera, lunedì 20 gennaio. Per questo saranno in gara anche nella puntata di domani. Ai Cento Secondi, invece, sono riusciti a qualificarsi Matteo e Simonetta, che per la prima volta si sono sfidati per la Ghigliottina. Ghigliottina del valore di ben 140.000 euro. Ancora una volta è stata Simonetta ad avere la meglio: le parole in gioco questa sera erano soluzione, cattivo, cinquanta, fine e parente. Il montepremi, dopo vari dimezzamenti, è sceso a 35.000 euro.

Simonetta, dopo un minuto di ragionamento, ha tentato il tutto per tutto con la parola FINALE. Peccato però che il termine corretto fosse un altro,cioè VICINO. In molti suisocila non si sono detti d'accordo con la soluzione offerta dal programma. "Soluzione veramente assurda... #leredita", ha scritto per esempio un utente su X. Un akltro invece: "Vicino ai 50, non ha senso!". E ancora: "Mi viene il dubbio che se la concorrente avesse detto 'Vicino' la soluzione esatta sarebbe stata 'Prossimo'".