Affari Tuoi, Stefano De Martino ammette: "Il mio difetto...", sudori freddi in Rai

L'uomo televisivo del momento. E lo è da tempo. Si parla di Stefano De Martino, il quale cavalca il suo crescente successo e lo fa senza mai fermarsi. Infatti dopo il successo di Affari Tuoi, è pronto a tornare in prima serata su Rai 2 con una nuova stagione di Stasera tutto è possibile, un programma che sente particolarmente vicino al suo stile. "Il bello di questo programma - racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello con la caciara organizzata", spiega con orgoglio.

De Martino rimarca come, a suo giudizio, l’essenza del programma stia nella sua capacità di mettere gli ospiti a proprio agio: "La scommessa è provare a far sì che gli ospiti si dimentichino delle telecamere. E spesso succede...".

Stasera tutto è possibile è arrivato ormai alla settima edizione, pur senza subire mai grandi cambiamenti: il pubblico apprezza il format, dunque non sono necessari restyling. "Il grande protagonista - riprende De Martino - è il clima che si crea in studio. È un po’ come organizzare una cena a casa mia". E ancora, spiega che ogni puntata "la vivo come una sorta di rimpatriata con gli amici. So come apparecchiare la tavola, come muovermi... ogni serata è speciale, unica e non replicabile".

Poi le riflessioni sul momento, magico, che sta vivendo: "Quando torno a casa dopo la mia settimana lavorativa e mi capita di accendere su Rai 1... mi ritrovo lì con la cravatta a fare un programma quotidiano e mi dico: cavolo, veramente tutto è possibile! A 35 anni non mi sarei mai immaginato di poter condurre un programma che, nella nostra idea di televisione, andrebbe fatto a un’età più matura", ammette.

Il conduttore si spende poi su quello che riconoscere essere un suo limite. "Il mio difetto è che mi annoio facilmente. Chi mi conosce, prima di iniziare Affari tuoi mi diceva: sarai in onda tutti i giorni con le stesse cose da dire, da fare. Arriverai a un punto in cui non ne avrai più voglia. E invece questo difetto è controbilanciato da un pregio che è la consapevolezza: sapendo che potrei essere schiavo della noia mi invento delle cose che diventano dei tormentoni e mettono un po’ di pepe", conclude De Martino. Insomma, per ora la noia è domata. E la speranza per la Rai - visti gli strepitosi risultati ottenuti ogni giorno in termini di share - è che la noia non si presenti a lungo, anzi a lunghissimo...