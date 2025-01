Gianrico Carofiglio, la plateale rosicata su Meloni: "Non la vedo". Ma nella foto...

22 gennaio 2025 a

Giovanni Floris mostra le immagini che ritraggono Giorgia Meloni all'insediamento di Donald Trump. Il conduttore di La7, durante la puntata del 21 gennaio di DiMartedì, fa vedere a Gianrico Carofiglio (con tanto di freccetta rossa) il presidente del Consiglio. Ma lo scrittore dalle ben note tendenze politiche sembra non notarla: "Non la vedo, dov'è?". A quel punto è di nuovo il conduttore a ricordargli che Meloni è proprio dove c'è la freccetta disegnata: "Non era in prima fila, ma c'era. Quello che ha colpito è il fatto che si alzasse in piedi ad applaudire le frasi più divisive".

Un'affermazione che serve su un vassoio d'argento le critiche: "Meloni è molto brava in questo - attacca Carofiglio -. È capace di modulare il suo modo di comportarsi in base all'interlocutore, alla platea". Ecco allora che l'ex magistrato fa un esempio: "Come quella di Vox, con un pubblico fascista. Se vai all'incoronazione di Trump e assisti al suo discorso incendiario, applaudi su quello. La dignità di un politico o una politica dovrebbe però impedire questi comportamenti".

D'altronde Carofiglio non usa parole al miele neppure quando si tratta di descrivere il linguaggio del presidente americano: "Una studiosa svizzera ha accertato che il linguaggio di Trump è quello di un ragazzino di 10 anni, nel senso della struttura delle frasi, del lessico e della padronanza della grammatica. Parla alla pancia, questo crea un pericolo per la democrazia mondiale". Si rosica ancora.