Claudio Baglioni da Fazio, "aiutatelo": travolto dagli insulti, finisce malissimo

27 gennaio 2025 a

Pioggia di critiche su Claudio Baglioni. Tutta colpa della sua esibizione a Che Tempo Che Fa. Ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 26 gennaio sul Nove, il cantante si è presentato in studio con la sua chitarra in spalla e ha subito intonato le prime note della sua celebre canzone "Strada facendo". Già dalle prime battute il pubblico ha però capito che qualcosa non andava. La chitarra, infatti, sembrava scordata. "Sì, ok ma accordate sta chitarra", ha scritto un utente su X, mentre un'altra donna gli faceva eco: "La chitarra è scordatissima ma perché Cla???".

Baglioni però si esibiva in live, motivo per cui non ha potuto fare altro che proseguire. Anche in questo caso, le critiche non sono mancate. Questa volta colpa della voce: "Ma cos’è questa roba??? Qualcuno lo soccorra", "Stonicchia anche Baglioni. Sta proprio cambiando un'epoca", "Fate smettere di cantare e suonare. Mamma mia". Insomma, commenti al vetriolo: "Ma c'ha passato? Chitarra scordata e lui stonato e senza fiato", "Diteci che è un sosia, che non è Baglioni vero".

Poi, incalzato dal conduttore, l'artista è tornato a parlare del suo ritiro: "Ho fatto anche un bel discorso, mi sono anche commosso da solo, però, un secondo dopo sono uscito e ho detto: 'Mi sa che ho fatto una cretinata'. Ogni sera mi sembra un conto alla rovescia, sembra quasi una condanna, vediamo dai! Ho già fatto il tris". Nulla dunque è sicuro.