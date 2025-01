Luciana Littizzetto sfotte Fabio Fazio: "Il cu*** che ha quest'uomo"

27 gennaio 2025 a

Disastro sfiorato a Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio ha rischiato di cadere in una botola. A ricordare al conduttore l'accaduto ci pensa Luciana Littizzetto. È lei che mostra le immagini dell'incidente avvenuto sul palco di Nove, proprio quando l'esibizione di Claudio Baglioni è terminata. "Un momento indimenticabile, rivediamolo... Il cu*** che ha quest'uomo", ironizza poi la comica in riferimento al fatto che Fazio non sia caduto ma sia stato salvato all'ultimo istante utile da un tecnico.

A rassicurare il pubblico ci pensa il conduttore: "Ma era un gradino, erano solo 10 centimetri". "Va beh - replica la Littizzetto - io sono caduta sul marciapiede. Comunque questa cosa è su tutti i social, Hai intervistato chiunque, ti sei fatto un mazzo nero, ma la cosa che circola di più sei tu che stai per cadere nel buco".

"Prima sono inciampato e per miracolo non è successo nulla - ha spiegato ancora prima Fazio tranquillizzando i telespettatori -, ma in questi giorni sento, come dire...un minimo di...sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene". E Baglioni: "Qualcuno che te la tira". Fazio a quel punto ha replicato: "Ecco. Ma scampato pericolo". E a chi gliela sta "tirando" ha risposto: "Ah-ha!".