Tomaso Montanari, attacco al veleno su Meloni: "Avete visto M in tv...?"

27 gennaio 2025 a

a

a

Tomaso Montanari attacca ancora una volta il governo Meloni. Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena a Otto e Mezzo critica in modo aspro la riforma della Giustizia varata dal ministro Carlo Nordio: "In questa riforma si vuole depotenziare la magistratura, l'obiettivo è chiaro. Si cerca di separare le carriere per avere un controllo sulla magistratura". Poi parte con frasi discutibili: "Avete visto per caso M il Figlio del secolo? Ecco rischiamo questa cosa qui", ha affermato Montanari.

Poi attacca ancora Meloni: "Il premier non vuole togliere dal simbolo del suo partito la fiamma che arde davanti alla bara di Mussolini. E voi vi aspettate che lei possa essere antifascista? Fdi dedica strade ad Almirante uno che scriveva di razza e sangue. E voi pensate che Giorgia Meloni possa parlare di antifascismo?", insomma siamo davanti alla solita propaganda progressista. Il tutto proprio nel corso della Giornata della Memoria in cui Giorgia Meloni ha affermato che quell'orrore dello storia è arrivato per mano del nazismo e con la complicità del fascismo. Ma Montanari fa finta di non sapere. Del resto come farebbe ad alimentare la retorica anti-Meloni nelle sue varie ospitate in tv? Meglio ripetere sempre la stessa filastrocca. Ma il pubblico di certo non è sprovveduto...