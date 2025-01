Claudio Baglioni da Fazio, ma la chitarra è scordata: ecco cosa ne esce, attimi di gelo

Claudio Brigliadori 29 gennaio 2025 a

Carrambata è stata, ma è finita malissimo. Claudio Baglioni torna da Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa sul canale Nove, rievocando i bei vecchi tempi di Anima mia. Ma il tempo passa per tutti e qualcosa va storto. Più di qualcosa, per la verità. Si parte con la schitarrata (scordata) sulle note del classicone Strada facendo, e nemmeno l’effetto karaoke salva il cantautore romano dalla più antipatica delle critiche: troppe stecche, troppe stonature. Tanto che qualche fan sui social sbianca e chiede: «Ma perché, Cla?». C’è chi implora («Fatelo smettere!») e chi ipotizza si tratti di un sosia.

Se Baglioni «cade», Fazio però non è da meno. Finita l’esibizione abbraccia Claudio e intanto alle loro spalle si apre una botola. Fabio non vede, fa un passo e puff! A salvarlo dal disastro l’appiglio disperato del suo ospite e l’intervento provvidenziale di un assistente di studio. La regia inquadra una persona tra il pubblico in sala che trasecola in diretta «Porca t***a!»), mentre il conduttore savonese vede nemici: «Sono inciampato e per miracolo non è successo nulla, ma in questi giorni sento, come dire... un minimo di... sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene».

"Il cu*** che ha quest'uomo": Luciana Littizzetto sfotte Fabio Fazio

E Baglioni si traveste da corista: «Qualcuno che te la tira!». A infierire ci pensa invece Luciana Littizzetto, che dopo qualche minuto lo sfotte sull’accaduto: «Un momento indimenticabile, rivediamolo... Il cu*** che ha quest'uomo». «Ma era un gradino, erano solo 10 centimetri», rassicura Fazio. «Va beh - replica la comica torinese - io sono caduta sul marciapiede. Comunque questa cosa è su tutti i social. Hai intervistato chiunque, ti sei fatto un mazzo nero, ma la cosa che circola di più sei tu che stai per cadere nel buco». All’anima della botola.