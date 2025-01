Stasera tutto è possibile, rumors clamorosi: "Chi si è innamorato di Stefano De Martino"

28 gennaio 2025 a

"Siamo una grande famiglia. Assieme a me e Stefano De Martino ci sono anche Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e tanti altri ospiti. Per me è la settima edizione con Stefano conduttore, ma ho partecipato anche a quelle precedenti con Amadeus". Francesco Paolantoni ha parlato di Stasera tutto è possibile a Nuovo Tv.

Il conduttore ne ha approfittato per fare un grandissimo apprezzamento a Stefano De Martino. "Stefano è molto spontaneo - ha dichiarato -. Vuoi perché siamo tutti e due di origine napoletana, vuoi perché lui già conosceva i percorsi artistici di tutti noi colleghi, ora la complicità nata nel gruppo è ancora più intensa". Poi la rivelazione hot sul conduttore di Affari Tuoi. "Ma quali difetti! Stefano è come lo si vede in televisione: un seduttore naturale, che non fa niente per esserlo. Le qualità le ha tutte: è bello, spiritoso, empatico, napoletano e giovane. Anche gli uomini sono innamorati di lui".

"Sono diversamente single - ha confessato Paolantoni -. Ho convissuto per vent’anni con Paola Cannatello e, dopo esserci lasciati, da altri venti viviamo un rapporto basato sull’indipendenza e sul rispetto reciproco. Non siamo una coppia nel senso classico del termine, ma la nostra relazione, se possibile, è più bella di prima. È un binomio Roma - Napoli".