È sempre Cartabianca, Del Debbio smonta Corona: "Perché Almasrì è stato scarcerato"

A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, è andato in scena un curioso botta e risposta tra Paolo Del Debbio e Maurizio Corona. L'argomento? Neanche a dirlo: l'avviso di garanzia recapitato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. La denuncia, presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, è arrivata dopo la scarcerazione del cittadino libico Almasri. E, com'era prevedibile, ha suscitato un polverone mediatico.

Maurizio Corona, ospite fisso dalla Berlinguer, ha esordito ricordando ai telespettatori di Rete 4 chi fosse il cittadino libico scarcerato e rispedito in patria. "Con Almasri hanno rimandato a casa un criminale, stupratore e torturatore - ha tuonato lo scrittore -. Andava chiuso in un carcere di massima sicurezza. Invece hanno liberato un assassino - ha poi aggiunto - è stata una brutta mossa da parte del governo".

Ma a quel punto, il conduttore di Dritto e rovescio ha ricordato al suo interlocutore perché Almasri è stato rimpatriato in Libia. "L'indagine su Giorgia Meloni e i ministri? Se la Corte d’appello di Roma ha ritenuto che non c’erano i presupposti per la carcerazione hanno dovuto procedere con la scarcerazione di Almasri", ha replicato il giornalista.