Mario Giordano, le minacce di morte dei rom: "Gli scoppia la famiglia"

"Questa telecamera te la spacco in faccia", "Vai perché abbiamo i cogl**** gonfi": queste alcune delle frasi violente che i rom di Ardea hanno rivolto all'inviata Delia Mauro e alla troupe di Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Una minaccia piuttosto forte, poi, è stata indirizzata direttamente al presentatore del programma. "A Mario Giordano prima o poi gli scoppierà la famiglia", ha detto uno dei rom ripresi dalle telecamere.

"Insultano appena proviamo a parlare con loro - ha spiegato l'inviata nel servizio andato in onda ieri, mercoledì 29 gennaio - imbracciano un martello per cacciarci via. Sono i nomadi di origine siciliana che illegalmente occupano una parte di questa vallata, le Salzare. Siamo ad Ardea, in provincia di Roma, 700 ettari di proprietà pubblica da dove oltre 40 anni regna la più totale illegalità, a partire dai roghi tossici".

A fornire una testimonianza è stato Salvatore, che vive e lavora ad Ardea: "Ormai i territori sono diventati invivibili, ci sono spesso atti delinquenziali e furti, solo nella mia profumeria e negozi di abbigliamento nell'ultimo mese ne ho subiti due per danni di oltre 50mila euro - ha detto nello studio di Giordano -. Bisogna risolvere il problema e smetterla con questi interventi di facciata. Io a volte ho la sensazione che la gente o alcuni politici sperano nella nostra disperazione per trasformare quelli che sono diritti in favori da chiedere e invece di parlare di sicurezza fanno semplicemente degli annunci e poi non risolvono il problema".