Rai 1 vince la serata con l'anti-Priebke: il guizzo de "La farfalla impazzita"

Klaus Davi 01 febbraio 2025

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE ( La farfalla impazzita - Rai 1)

Non demorde l’impegno Rai per la Giornata della Memoria, coronato nella serata di mercoledì dal film per la tv La farfalla impazzita, tratto dal romanzo autobiografico di Giulia Spizzichino scritto con Roberto Riccardi. Il titolo deriva dal soprannome di Giulia, ebrea sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma che durante la guerra perse 26 famigliari e che nel 1994 fu testimone chiave nel processo in Argentina per la condanna e l’estradizione del criminale nazista Erich Priebke.

E gli ascolti hanno premiato la scelta: il primo canale ha vinto il prime time con 3.466.000 spettatori e il 18.43% di share, punte del 20% nell’emozionante finale dove si vedono immagini reali dei processi a Priebke. Prevalenza del target donne (picchi al 25%) ma buon apporto anche dai digital device, con quasi 20mila spettatori secondo la Total Audience Auditel.

Particolarmente riuscita l’interpretazione di Elena Sofia Ricci, perfetta nel ruolo di Giulia, donna sensibile e combattiva. Come spesso accade anche nelle fiction, questo film per la tv ha trasmesso la realtà più di quanto faccia un report giornalistico. E l’audience ha confermato che c'è una maggioranza silenziosa degli italiani che almeno sul piano emotivo non concorda col ridimensionamento dell’Olocausto e la sua collocazione nella storia.