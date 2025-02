Striscia la Notizia, Max Laudadio aggredito con un tubo di ferro: ecco le sue condizioni

01 febbraio 2025 a

a

a

Ennesima aggressione ai danni di un inviato di Striscia la Notizia. Questa volta è toccato a Max Laudadio e alla sua troupe, che sono stati malmenati durante un servizio - che andrà in onda lunedì 3 febbraio - sui compro oro abusivi. Il cameraman è stato colpito con un tubolare di ferro e ha riportato la frattura del gomito. Ma che cosa è successo?

L'inviato del tg satirico di Canale 5 stava parlando con alcuni ragazzi, che erano ripresi dalle telecamere nascoste. L'obiettivo era trattare l'oro per svelare la truffa. Poi, però, la situazione è degenerata all'improvviso. E i giovani hanno cominciato a prendere a pugni e a spintoni gli inviati di Striscia. A un certo punto, uno di loro ha preso dal cestino di una bicicletta un tubolare di ferro. E lo ha scagliato contro il cameraman, che ha riportato una frattura al gomito. Il malcapitato dovrà portare il gesso per un mese. Per i tre ragazzi, tra cui due minorenni e con gravi precedenti penali alle spalle, è stato disposto il Daspo urbano con tanto di avvisi orali con foglio di via obbligatorio dalla città.

Non è la prima volta che un inviato di Striscia la Notizia viene aggredito durante un servizio. L'episodio più celebre ha visto protagonista Vittorio Brumotti, che stava facendo luce su una piazza di spaccio nel quartiere di San Severino a Napoli.