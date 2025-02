L'Eredità, "ma non vi vergognate?": succede di tutto subito dopo la puntata

01 febbraio 2025 a

La veterana Marianna, Damiano da Milano e Asha, mamma e agente immobiliare di Trieste sono stati i concorrenti che si sono sfidati al Triello questa sera, sabato 1 febbraio, a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. A spuntarla, finendo così ai 100 Secondi, sono state Marianna e Asha. Quest'ultima ha avuto la meglio ed è arrivata così alla ghigliottina con un montepremi del valore di 185.000 euro. Le parole da collegare erano invece avanti, mezzanotte, costringere, realtà e pavimento. Dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 92.500 euro.

"Mi sono persa nei miei ragionamenti, non ho avuto la lampadina che si è accesa”, ha detto la campionessa, che poi ha tentato il tutto per tutto con la parola MATTONELLE. Peccato però che la parola corretta fosse un'altra, ovvero FUGA. Una soluzione che ha diviso i telespettatori. Qualcuno, in particolare, non l'ha condivisa affatto. "Ma non vi vergognate a proporre queste parole, siete vergognosi fate una bella fuga...", ha scritto per esempio un utente su X. Per altri, invece, la risposta sarebbe stata fin troppo semplice: "Era facile stasera ma se escono i concorrenti bravi e simpatici (Claudio, Patrizio) e restano degli improvvisati per dire altro, calano pure gli ascolti #leredità".

