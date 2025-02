Domenica In, Carlo Conti: "Gli artisti esclusi da Sanremo? Mi sono preso qualche vaffa..."

02 febbraio 2025 a

In attesa dell'inizio di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio su Rai 1, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Parlando del festival, la conduttrice ha posto l'accento sugli esclusi: "Penso che la parte più difficile sia dire di no anche a grande artisti. La scelta delle canzoni e dire di no. Io so che in maniera corretta, prima del collegamento con il tg dove annunciavi chi avrebbe preso parte al Festival, tu hai mandato un messaggio a tutti gli artisti che non hai potuto inserire in questo Festival per avvisarli, in modo che non stessero davanti alla tv", ha detto la Venier al collega.

E Conti ha confermato: "È difficilissimo perché molti sono amici che ho ospitato molte volte nei miei programmi. Per rispetto loro e della loro carriera, mi sono sentito di avvisarli, con la speranza che dopo l’immediato 'Vaffa...' che mi sono preso, possano apprezzare nel tempo questo mio gesto. Non me l’hanno detto in maniera diretta, ma interiormente sicuramente l’hanno pensato".

Parlando delle singole serate del festival che ci aspetta, poi, il conduttore ha spiegato che le puntate non saranno lunghissime. "Quest’anno - ha detto - io voglio andare a letto prestino, penso tra l’1:05 e 1:10 daremo la linea al DopoFestival che durerà un’ora e qualcosa". Il clima, in generale, ha chiosato, "è tranquillo, sono tutti emozionati ma il clima è sereno e con collaborazione da parte di tutti".