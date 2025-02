Affari Tuoi, "perché Irene è single": De Martino infiamma lo studio

02 febbraio 2025 a

Irene dalla Valle D'Aosta è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma di Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, domenica 2 febbraio, su Rai 1. La pacchista ha spiegato che lavora nel mondo della moda come stylist. Poi ha aggiunto di essere single "perché non ha tempo", come ha sottolineato il conduttore. Una prerogativa, però, ce l'ha: "Il suo uomo deve essere milanista", ha aggiunto De Martino. Ad accompagnarla in studio sua nonna Mariateresa.

Un momento che ha divertito molto i telespettatori è stato quando la nonna di Irene, anticipando un'eventuale offerta di cambio pacco da parte del dottore, ha chiesto a sua nipote se le piacesse il numero 15. "Aspettate - è intervenuto De Martino - c'è il dottore. Così da sole ormai... Allora io faccio così, stacco il telefono e non ci facciamo telefonare più". Parole che hanno fatto scoppiare a ridere non solo Irene e Mariateresa ma anche tutto il pubblico in studio. Sui social, comunque, in molti hanno apprezzato molto il gioco della nonna. "Non so come andrà questa partita - ha scritto un utente su X - ma il fatto che stia facendo praticamente giocare la nonna, è molto bello #AffariTuoi".