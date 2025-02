Capezzone su Roccaraso: "La sinistra con 1.500 euro addosso...". E la Bubba deraglia in diretta

03 febbraio 2025 a

"Un pensiero a un grande economista che non c'è più, un grande liberale, un uomo straordinario che si chiamava Sergio Ricossa. Che diceva che la sinistra ama molto il popolo, ma lo ama da lontano, dai palchi dei comizi". Daniele Capezzone, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, riflette sulla "invasione di napoletani" a Roccaraso e fa impazzire Francesca Bubba, scrittrice "de sinistra" anche lei in studio.

"Ma figuriamoci, Capezzone...", si infervora subito l'intellettuale progressista. "Non si riconosca in un racconto, io non l'ho associata - risponde il direttore editoriale di Libero -. C'è una caratteristica di molte persone di sinistra: hanno una mise da 1.500 euro addosso però ci fanno il discorsetto, il fervorino per i poveri".

"Perché la Bubba non mi convince? - prosegue Capezzone - Lei tende a dividere il mondo tra oppressori e oppressi, in genere gli oppressori sono sempre bianchi e maschi". "Ma è così, è la storia del mondo", conferma la scrittrice. "Questa rappresentazione è comica. Il problema non è che queste persone sono di Napoli, potrebbero essere anche di Reggio Emilia", prosegue Capezzone. "Io non l'avevo detto - deraglia la Bubba -, questo la dice lunga sull'antimeridionalismo". Capezzone non raccoglie la provocazione e dopo una smorfia riprende il ragionamento: "Queste persone possono essere di Reggio Calabria o di Torino, povere o ricche. Il punto è se sei un maleducato e un cafone".

I commercianti e ristoratori di Roccaraso parlano di un disagio evidente, con molti turisti che hanno desistito a raggiungere la località sciistica abruzzese terrorizzati dal caos in termini di traffico e "vivibilità" in un Paese da 1.000 abitanti non attrezzato per ospitare 20mila persone in un weekend. Patrizia Groppelli parla di "turismo da 20 euro" a proposito della massa di turisti mordi-e-fuggi mobilitati dagli influencer di TikTok e la Bubba ancora una volta ha una specie di mancamento: "Io inorridisco ogni volta che sento dire '20 euro' con questo disprezzo". "Ma è un dato di fatto - ribatte la Groppelli - è inutile che mi guardi così, sei molto più classista tu di me".