La Volta Buona, "non chi si faranno?": gaffe a luci rosse sulle Veline, gelo dalla Balivo

"Spesso si pensa chissà che rapporto avranno, chissà quelle due cosa si faranno. E invece le veline si amano tra loro": Caterina Balivo lo ha detto a La Volta Buona su Rai 1 prima di introdurre le sue ospiti, le ex veline Elena Barolo e Giorgia Palmas, cercando così di mettere all’angolo voci di una possibile competizione professionale tra le veline. Proprio in quel momento, Silvia Annichiarico, ospite del programma, si è resa protagonista di una gaffe. "Ah, non chi si faranno?”, ha detto, come riporta il Sussidiario.

Le sue parole non sono sfuggite alla conduttrice, rimasta letteralmente "gelata" da quello scivolone. “Silvia, ma che dici!”, è intervenuta Carmen Russo, anche lei ospite della trasmissione. La Balivo, allora, ha cercato di mettere fine a quel momento di imbarazzo: “Volevo far entrare Elena Barolo e Giorgia Palmas ma Silvia Annichiarico ha deciso di ‘scuotermi’”. E alla fine, forse un po' infastidita, la presentatrice ha chiosato: “Andiamo in pubblicità, che è meglio…”.

Le due ex veline, poi, hanno fatto il loro ingresso in studio e hanno parlato della loro carriera iniziata proprio sul bancone di Striscia la Notizia. "Eravamo in 12mila, io credevo fosse tutto organizzato - ha spiegato la Barolo -. Quindi ho pensato 'figurati se prendono me'".