La volta buona, ormone impazzito per Mauro Repetto: "Posso provarci con lei?"

"Io sono grande fan di tutte le ballerine di tutte le epoche; quelle di Non è la Rai erano stupende. Miriana Trevisan forse era la migliore": Mauro Repetto, ex 883, ha ricevuto una gradevole sorpresa nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. Il cantante, nell’intervista concessa alla Balivo, ha parlato principalmente della sua carriera, partendo dagli anni '80 e '90 fino alla recente reunion con Max Pezzali. Alla fine dell'intervista, ecco il momento più simpatico, quando la Trevisan ha fatto il suo ingresso nello studio, sorprendendo tutti. Di lei, Repetto aveva detto anche: "Miriana Trevisan era fuori portata, era troppo ‘primo posto'".

La conduttrice, quindi, ha invitato il suo ospite a bendarsi provando a creare simpaticamente un’atmosfera romantica e realizzando così la sorpresa. Poi, una volta tolta la benda, l'ex 883 si è ritrovato davanti la Trevisan. “Non sapevo di essere inarrivabile, però effettivamente papà mi faceva uscire pochissimo, voleva che alle 20.00 fossi già a casa”, ha detto l'ex volto di Non è la Rai. Che poi ha ammesso di non ricordare se ai tempi avesse un fidanzato oppure no.

Stupita la reazione di Repetto, quasi senza parole alla vista di Miriana, che tra l'altro non aveva mai visto prima di oggi a La Volta Buona. “Posso provarci trent’anni dopo?”, ha scherzato l’ex volto degli 883. Che poi si è cimentato in una sorta di serenata sulle note di "Come mai". “Ma non sei sposato?”, le ha chiesto simpaticamente la conduttrice. E, reggendole il gioco, Repetto ha risposto: “Certo, non sono single però…”. “Dai, la Francia tanto è lontana!”, ha chiosato ironicamente la Balivo.