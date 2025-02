Sanremo 2025, Gerry Scotti sgancia la bomba: "Ecco i nomi dei prossimi due conduttori"

07 febbraio 2025 a

"Troppe cose da fare su Canale 5... Magari quando sarò in pensione: verso i 75/78 anni": Gerry Scotti, che affiancherà Carlo Conti durante la prima serata del festival di Sanremo martedì 11 febbraio, lo ha detto in un'intervista al Giornale parlando della possibilità di presentare la kermesse in futuro. Poi, scherzando, ha aggiunto: "Del resto conosco già l’elenco dei prossimi conduttori: Bonolis, De Martino, poi tocca a una donna, e poi a me... Magari intanto ci torno in gara...".

Sul Festival, poi, il conduttore ha confessato i suoi auspici: "Che sia il Festival della serenità, Sanremo è quasi una festa da calendario, una liturgia, ma c’è tanto bisogno di festa. Per questo Carlo ha convocato me e Antonella (Clerici, ndr). E mi fa tanto piacere trovare sul palco Jovanotti tornato in forma". Un passaggio, poi, sul rapper Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi dalla gara dopo aver saputo di essere indagato nell'inchiesta sugli ultras milanesi. "In un momento in cui nessuno a tutti i livelli ha il coraggio di tirarsi indietro, è importante vederlo fare da un irriverente rapper pieno di tatuaggi, vuol dire che ha cervello - ha detto Gerry -. Meglio fare un passo indietro che un passo avanti e cadere dal palco...".

Passando in rassegna le varie edizioni del Festival negli anni, il conduttore ha rivelato anche qual è la sua canzone del cuore: "Da piccolo lo guardavo con mia madre, perché mio padre lavorava di notte nelle tipografie. Se devo scegliere una canzone, dico Zingara di Iva Zanicchi che è una mia amica". Sulla possibile "fuga" di telespettatori da Mediaset nei giorni della kermesse, infine, Gerry ha detto: "In quella settimana non c’è concorrenza con Mediaset. Altrimenti non avrei avuto il via libera dal mio editore. Chi vuole mi guarda. E poi torno subito indietro: sto già preparando la nuova edizione de Lo Show dei record".