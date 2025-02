La Volta Buona, tam-tam impazzito su Caterina Balivo: "La prossima stagione..."

08 febbraio 2025 a

Caterina Balivo sarebbe stata confermata al timone de La Volta Buona su Rai 1 anche per la prossima stagione. Lo rivela il portale televisivo Bubinoblog.it. Si tratta, insomma, di un periodo particolarmente felice per la conduttrice, il cui programma sta registrando ascolti sempre più alti puntata dopo puntata. “A quanto ci risulta, La volta buona è stato confermato assieme alla sua padrona di casa per la stagione 2025/2026", si legge sul portale. Stando a questa indiscrezione, la Balivo avrebbe ricevuto il via libera per una nuova edizione non solo per gli ottimi ascolti che sta ottenendo la trasmissione, ma anche perché è riuscita a trovare la sua dimensione in un format che sembra piacere molto al pubblico a casa.

“Il fil rouge del gossip e della leggerezza premiano rispetto agli innesti di cronaca e informazione", scrive il portale televisivo. Tornando agli ascolti, la puntata de La Volta Buona andata in onda giovedì pomeriggio è stata seguita, nella prima parte, da 1 milione e 586 mila spettatori con uno share del 13.98%; mentre nella seconda parte i telespettatori sono stati 1 milione e 599 mila con il 17.95% di share. Un trend, questo, consolidato ormai da settimane e settimane per la Balivo.