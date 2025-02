Temptation Island Spagna, corna in diretta: clamoroso, che fine fa questa coppia

08 febbraio 2025 a

Per qualche telespettatore, che sadicamente ha commentato la vicenda su X, Montoya è stato "umiliato due volte dalla fidanzata". La coppia (in crisi) partecipa a Temptation Island Spagna e la loro "avventura", chiamiamola così, è diventata famosa in tutto il mondo perché Anita, la compagna, ha pensato bene di mettergli le corna in diretta. Quanto successo ha trasformato Montoya nel nuovo idolo dei social, al punto che tanti in Italia stanno chiedendo a gran voce a Mediaset di portare La Isla de las tentaciones anche sulla tv italiana.

Nonostante il tradimento in diretta, però, Montoya non avrebbe lasciato l'isola delle tentazioni da solo. Si è scoperto solo ieri, durante la messa in onda della puntata integrale, che Anita ha chiesto al fidanzato di uscire insieme dal programma. Sentite le urla del fidanzato, che aveva fatto irruzione nel villaggio, la donna ha provato a raggiungerlo. E davanti alla reazione drammatica del compagno, che le chiedeva spiegazioni in lacrime, lei si è limitata a rispondere: "Tu lo sai perché, non meriti le mie lacrime". Poco dopo la sorpresa: mentre la conduttrice Sandra Barneda cercava di calmare Montoya, Anita è corsa dal fidanzato, lo ha abbracciato e gli ha detto: "Me ne voglio andare da qui".

Il programma non è ancora finito, le puntate finali devono ancora andare in onda, ma qualcuno ha già spoilerato il finale. Secondo l'opinionista Kiko Matamoros, ospite della trasmissione Ni que fueramos Shhh, Montoya e Anita sarebbero usciti insieme dal programma e al momento starebbero ancora insieme.