Che tempo che fa, tappeto rosso per Ilaria Salis: ospite di Fabio Fazio, le indiscrezioni sull'intervista

08 febbraio 2025 a

a

a

Non bastavano Bill Gates, Carlo Conti e il ritorno di Cecilia Sala. Fabio Fazio ha intenzione di rendere la prossima puntata di Che Tempo Che Fa una delle più scoppiettanti in assolute. Tra gli ospiti, infatti, sarà Ilaria Salis, in quella che è a tutti gli effetti la sua prima intervista televisiva. L'annuncio della presenza dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra negli studi del Nove è arrivato - come di consueto - sui social. "Questa domenica - ha scritto l'account del programma su X - a Che Tempo Che Fa sul Nove Fabio Fazio intervisterà Ilaria Salis". Una notizia ripresa anche dal padre dell'eurodeputata Roberto, che ha spiegato su cosa verterà la chiacchierata con il conduttore. "Domani Ilaria Salis presenta il suo libro a Che Tempo Che Fa", ha scritto il padre di Ilaria.

Quindi Salis si presenterà da Fazio nelle sue vesti da scrittrice, più che da politica di professione. Autrice di "Vipera", Ilaria Salis aveva spiegato in un video il motivo di questo titolo così singolare. "Vipera in ungherese significa bastone telescopico - ha raccontato Salis - quindi non si riferivano a me, ma a quell'arnese che avevano pensato bene di infilarmi nel marsupio mentre ero ammanettata di fianco al taxi. Sta di fatto che anche nei mesi successivi, in carcere, per me era molto difficile capire cosa mi succedeva intorno. Eppure quando sentivo ripetere vipera, vipera, vipera, sapevo che le guardie stavano parlando di me in qualche modo o che ce l'avevano con me".

Ma sarebbe sbagliato pensare che la chiacchierata tra Fazio e Salis sarà incentrata solamente sul libro che ha scritto. In effetti, si tratterà di una delle pochissime interviste rilasciate dall'eurodeputata di Avs: ad oggi, si ricordano solo alcune incursioni a L'aria che tira, quando gli inviati a Bruxelles erano riusciti a pizzicarla. Lady Okkupazioni, dunque, a Che tempo che fa. E chissà se Fazio le chiederà conto delle sue posizioni a dir poco controverse su occupazioni abusive e politiche abitative. Per certo, siamo pronti a scommetterci, non mancheranno attacchi al governo Meloni...