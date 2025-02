Affari Tuoi, pubblico scatenato contro De Martino per il disastro di Lucia: "Schifezza!", caso senza precedenti

09 febbraio 2025 a

Eccoci ancora nello studio di Affari Tuoi, al gioco dei pacchi, del dottore e della fortuna. Il gioco, soprattutto, di Stefano De Martino, il game-show che in termini di share, sera dopo sera su Rai 1, tritura la concorrenza. La puntata è quella di sabato 8 febbraio, a sfidare la sorte è Chiara Lucia, in rappresentanza del Lazio, lei è una educatrice musicale specializzata nell’insegnamento ai bambini. Lucia sceglie il pacco numero 14. Ad accompagnarla in questa esperienza ecco la madre Monica, che non ha esitato a descriverla come "un po’ testona ma brava". A movimentare l’atmosfera ci ha pensato il solito Thanat, entrato in studio in veste di cameriere per consegnare al conduttore la specialità del giorno: la trippa al sugo.

L’inizio della partita di Chiara Lucia è stato subito intenso, tra tiri sbagliati e altri molto fortunati. A quel punto il Dottore ha avanzato un’offerta di 30mila euro, che Chiara Lucia ha rifiutato senza fornire spiegazioni. La partita è proseguita con la perdita di pacchi importanti: i 30mila, i 300mila – una vera batosta – e i 50mila euro, quest’ultimo scelto dalla madre. "Mia madre è vestita di rosso e quindi attira i pacchi rossi" ha commentato ironicamente la concorrente. Il Dottore ha quindi abbassato la sua offerta a 15mila euro, nuovamente rifiutati. Dopo aver eliminato i 50 euro, i 20mila e, dopo un momento di riflessione, i 15mila euro, Chiara Lucia ha chiesto il cambio pacco. Una volta ottenuto, ha lasciato il numero 14 per il 17 del Piemonte, affermando: "Del motivo ne parlerò più avanti."

Il cambio si è rivelato un azzardo. Quando ha aperto il pacco appena scelto, ha scoperto di aver perso i 200mila euro. "Mi sono data il pugno da sola…" ha ammesso sconsolata, mentre la madre non ha potuto fare a meno di ricordarle: "Te l’avevo detto". L’offerta del Dottore è precipitata a 2mila euro, ma la concorrente non si è lasciata scoraggiare e ha chiesto alla madre di tritare l’assegno. Con una serie di aperture, ha eliminato i pacchi da 5mila euro, 0 euro, 1 euro e 5 euro, lasciando sul tabellone la trippa al sugo, 500 euro e 10mila euro. Quando anche i 10mila euro sono stati eliminati, a Chiara Lucia non è rimasta altra scelta che tentare la fortuna con la Regione Fortunata, ma prima ha scoperto che nel suo pacco c’era proprio la trippa al sugo, avendo di fatto scambiato i 200mila euro con la specialità del giorno.

Nel tentativo di riscattarsi, ha puntato sulla Sardegna, regione che ha un significato speciale per lei poiché vi ha incontrato il fidanzato Alfredo. Tuttavia, la risposta si è rivelata sbagliata. A quel punto, insieme alla madre, ha optato per il Lazio, mentre Monica aveva inizialmente pensato al Piemonte. Purtroppo, la Regione Fortunata si è rivelata essere l’Umbria: Chiara, insomma, torna a casa senza il becco di un quattrino.

E come sempre, la puntata di Affari Tuoi ha acceso i social, X in particolare, il terreno elettivo per chi commenta in presa diretta quanto accade nello studio di De Martino. "Prima regola: mai scegliere la propria regione", scriveva un utente. "Ragazzi ormai è risaputo che i più carini e simpatici hanno la maledizione", "È durata meno del previsto stasera, allora mandiamo prima festival tutto l’anno". E, attenzione, c'era anche chi pungeva il conduttore: già, la puntata anche con la complicità di tiri e scelte sbagliate era un po' sottotono, dunque anche il conduttore. E così qualcuno tuonava: "Stefano è più scazz*** di noi". E ancora, altri ancor più caustici, chiosavano: "Che schifezza di puntata". Appuntamento alla prossima emissione di Affari Tuoi...