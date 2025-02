L'Eredità, Katia perde il controllo dopo l'ultimo disastro: "Prendermi a martellate in testa"

09 febbraio 2025 a

Ancora una volta Katia si conferma campionessa a L’Eredità, il popolare game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ma la Ghigliottina continua a rimanere il suo tallone d’Achille. La concorrente campana, dipendente pubblica, si è trovata nuovamente a un passo dalla vittoria, ma ha mancato la parola finale, ritenuta da molti piuttosto semplice rispetto a precedenti emissioni, tanto che molti utenti sui social l’hanno indovinata in presa diretta, il tutto nella puntata del gioco delle parole e dei loro legami in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini sabato 8 febbraio.

Oltre alla campionessa uscente Elena, si sono sfidati nel quiz Christian da Catania, Susanna di Viterbo, Luca da Mantova, Miluna da Imperia, Matteo da Rimini e Katia, alla sua sesta partecipazione al programma. Dopo una prima fase ricca di colpi di scena, il Triello ha visto protagonisti Elena, Katia e Matteo. Le due concorrenti hanno avuto la meglio, e Katia, rispondendo correttamente a una domanda su "La bohème" di Giacomo Puccini durante i ‘100 secondi’, è riuscita in extremis a conquistarsi l’accesso alla Ghigliottina per la terza volta.

Stavolta Katia ha iniziato con un montepremi potenziale pari a 200mila euro. "Cosa hai imparato dalle due volte precedenti?", le ha domandato il conduttore. "Che non dovrei farmi prendere dal panico: dovrei darmi solo una martellata in testa", ha risposto con ironia la concorrente, prima di concentrarsi sulle cinque parole indizio della serata: "Remoto", "Giro", "Bar", "Divano", "Gambe". Dopo aver dimezzato il montepremi per tre volte, Katia si è ritrovata a giocare per 25mila euro. Dopo il consueto minuto di riflessione, ha scritto la sua risposta: "Collegamento". Purtroppo, anche questa volta la parola giusta non era quella: la soluzione corretta era "Angolo". Altra sconfitta, insomma. E, forse, avrà nuovamente pensato a darsi una martellata in testa.

Come detto, su X, molti utenti avevano indovinato la parola misteriosa. E, parimenti, passavano all'attacco della concorrente: "Katia è molto brava ma il meccanismo della Ghigliottina non è cosa sua". Un altro utente, con un tono più pungente, si è chiesto: "Ma Katia ha capito come funziona la Ghigliottina?". E ancora: "Ma come collegamento? A parte remoto, non sta con nessuna". Non sono mancati nemmeno i consueti attacchi agli autori del programma: "Cioè il collegamento con angolo è UNA FRASE di una canzone? Ma siete seri?". Il solito menù de L'Eredità è servito, il tutto in attesa della prossima puntata.