Domenica In, gelo siderale tra Memo Remigi e Mara Venier: "Io ti darò...", "Ne possiamo parlare"

Come ogni domenica, eccoci a Domenica In il regno su Rai 1 di Mara Venier, una puntata tutta incentrata sull'imminente Festival di Sanremo: in studio molti ospiti legati alla celebre kermesse musicale. Tra questi, il cantautore Memo Remigi, noto per brani di successo e per essere la voce di Topo Gigio. E Memo Remigi come sempre non ha deluso le aspettative, tra momenti divertenti e doppi sensi.

Nel presentare Remigi, la conduttrice ha elogiato la sua forma fisica (ha la bellezza di 87 anni, portati meravigliosamente) e ha ricordato come si mantenga in grande forma grazie allo sport. Successivamente, zia Mara ha chiesto al cantante di eseguire Io ti darò di più, un suo grande classico. Ma prima dell'esibizione gli ha domandato se avesse oggi come oggi una compagna: alla risposta negativa, ha chiesto se desiderasse avere nuovamente qualcuno al suo fianco, ricordando che il suo grande amore resta sempre la moglie scomparsa. Invitandolo a guardarla negli occhi, ha creato un momento di lieve imbarazzo, sfociato poi in una risata condivisa.

Poi la performance, durante la quale Remigi ha modificato alcune strofe del brano per dedicarle alla conduttrice, cantando: "Le parole sono parole e tu Mara non puoi non credermi" e "Io ti darò di più, Mara ti assicuro sempre di più", indicando Mara Venier. Sorpresa dalla dedica, la conduttrice lo ha raggiunto al centro del palco; Remigi le ha preso la mano, guardandola negli occhi, e ha aggiunto scherzosamente: "Ne possiamo parlare!". Entrambi sono scoppiati a ridere, regalando al pubblico un momento di grande e divertita complicità.