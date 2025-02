Che tempo che fa, la lezione di Cecilia Sala a Giannini: "Perché l'Italia ha liberato Almasri", Fazio muto

10 febbraio 2025 a

A Che tempo che fa torna ospite Cecilia Sala. La giornalista che ha affrontato una darmmatica prigionia in Iran, è tornata nello studio di Fabio Fazio per parlare di politica internazionale. Prima di addentrarsi sui temi di attualità la Sala ha voluto rinnovare il suo ringraziamento al governo per la grande opera di diplomazia con cui è riuscito a far tornare a casa la nostra connazionale. Una mossa che ha chiuso la vicenda nello spazio di poco meno di 20 giorni. Ed è stata la stessa Sala a sottolinearlo: "È stata la prima cosa che ho fatto, arrivata a Ciampino: ho ringraziato Giorgia Meloni, il Governo e i servizi di sicurezza italiani per un'operazione che mi ha salvato la vita e che è stata incredibilmente veloce. I ringraziamenti sono solidi e sono felice di ripeterli se qualcuno non li aveva ascoltati".

Fazio, velenoso, ha aggiunto: "Ah, ecco, siamo a posto così", come se i ringraziamenti a un governo possano ridursi a un compitino da fare. Ma Cecilia Sala è rimasta in studio anche quando si è aperta la discussione sul caso Almasri. Al suo fianco Aldo Cazzullo e Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica non ha usato parole tenere per parlare del governo: "Hanno liberato il libico per tenere fede ai patti con la Libia, altrimenti arriverebbero qui centinaia di migliaia di migranti. Nessuno ha però detto una parola sulle vittime di Almasri, nemmeno una parola da questa destra amorale e immorale che ci governa".

"Siamo a posto così": Cecilia Sala ringrazia Meloni? La sconcertante risposta di Fazio

Dopo altri tre colpi contro l'esecutivo che a dire di Giannini si sarebbe sporcato le mani nella liberazione di Almarsi, è intervenuta la Sala che ha dato una lezione tra le righe non solo a Giannini ma a tutta la sinistra che sbraita: "Io credo che dietro il rilascio di Almasri ci sia una questione di sicurezza. La sicurezza degli italiani viene prima di tutto il resto. Non è solo una questione di sicurezza sul fronte migranti ma più semplicemente per gli italiani che per lavoro abitano e vivono in Libia. Almasri per i libici è un generale e di fatto dopo l'arresto erano pronti a tutto anche contro i nostri connazionali". Giannini resta muto, come del resto anche Fazio...