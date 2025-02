Antonio Di Pietro smaschera il procuratore Lo Voi: "Prima voluto, poi dovuto"

11 febbraio 2025 a

a

a

Quello di Francesco Lo Voi è stato un atto dovuto? A Quarta Repubblica, il talk show politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si è tornati a parlare del caso Almasri e di tutte le ripercussioni giudiziarie che sta avendo sul governo a guida Giorgia Meloni. Antonio Di Pietro, ospite della trasmissione di Mediaset, ha spiegato al padrone di casa il suo pensiero circa la mossa della Procura di Roma. Secondo l'ex magistrato non ci sarebbe reati commessi dall'esecutivo.

"Ho sentito Li Gotti, mi confronto con lui, gli rinnovo la mia stima e la mia solidarietà - ha detto l'ex leader di Italia dei Valori -. Egli da cittadino ha fatto una sua valutazione. Ma non nascondiamoci dietro a un dito: è stato il Procuratore della Repubblica di Roma, che anche prima di li Gotti leggendo i giornali sapeva di questo fatto, che ha ritenuto che in questo fatto potessero esserci gli estremi di reato che potevano essere di peculato e favoreggiamento".

"Gli utili idioti di Hamas e la sinistra senza patria": Italia dalla parte giusta, Onu e Corte dell'Aia no

E ancora: "Io personalmente ritengo che reati non ce ne siano e che tra le tante possibilità che aveva il Procuratore della Repubblica ha scelto quella più infelice - ha commentato Di Pietro -. Perché tanto quel fascicolo non può che finire in archiviazione. È stato un atto prima voluto e poi dovuto".