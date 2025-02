L'Eredità, il "suicidio" di Maurizio: "Perché ha scelto di non vincere", un delirio senza precedenti

12 febbraio 2025 a

a

a

Come ogni sera, eccoci nello studio de L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami. Ma, soprattutto, il gioco della Ghigliottina, l'epilogo del game-show dove ci si gioca il montepremi finale.

La puntata è quella di mercoledì 12 febbraio - già, L'Eredità non si ferma neppure con Sanremo 2025 -, alla conduzione come sempre c'è Marco Liorni e, altrettanto come sempre, siamo su Rai 1. Alla vigilia, alla Ghigliottina ci era arrivato Mauro, il quale però si era andato a schiantare: soluzione errata, anzi sbagliatissima. E insomma è tornato a casa senza il becco di un quattrino.

E in queste puntate piuttosto movimentate de L'Eredità, ecco che oggi, ancora una volta, c'è un nuovo campione: si tratta di Maurizio, compiaciuto e chiacchierone, oggettivamente preparato. Batte ai 100 secondi Chiara e vola dritto dritto alla Ghigliottina, dove inizia il suo percorso con un montepremi potenziale pari a 200mila euro, insomma cifre da vertigini.

"Due supercazzole di Mauro": il disastro alla ghigliottina, risposta fuori dalla "realtà"

Maurizio incappa in due errori e, dunque, in due tagli. Alla fine si ritrova a giocare per la pur ragguardevole cifra di 50mila euro. Le parole indizio erano: lato, essere, troppo, capitale. Dopo una riflessione forse un poco sbrigativa, ecco che Maurizio offre come soluzione la parola "migliore". Soluzione però sbagliata: la parola da indovinare era "umano".

E va detto che, oggettivamente, "umano" non appariva poi così difficile. Ragione per la quale su X, il social che è terreno elettivo per i fan che commentano in presa diretta quanto accade nello studio de L'Eredità, fioccavano critiche e sfottò contro il malcapitato campione. "Si indovinava fin dai primi indizi", commentava AleFior. "Hanno spiegato il gioco a Maurizio, prima di cominciare?!", lo infilzava Valerio. "Maurizio presentato come grande esperto giornalista non ne ha azzeccata una ma va al Triello", sparava un utente. Infine, tra le moltissime critiche, c'era anche chi, come Simonetta, pensava quasi a un atto deliberato: "Secondo me non si è impegnato molto, stasera era facile facile", concludeva. Insomma, secondo i complottisti Maurizio avrebbe scelto di... non vincere. Scelta peculiare. O no?