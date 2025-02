Dritto e Rovescio, l'immigrato insulta: "Qua abbiamo i coltelli, Egitto più sicuro"

15 febbraio 2025 a

a

a

Volano stracci a Dritto e Rovescio. Al centro il ruolo delle forze dell'ordine e l'immigrazione illegale. Proprio un immigrato, presente nello studio di Rete 4, prende la parola: "Io qui giro con i coltelli per difendermi, ci difendiamo a vicenda cosi, qua ci sono risse, funziona così", esordisce il ragazzo per poi continuare: "Diciamo le cose come stanno: l’Egitto di cui è un Paese più sicuro del vostro, le risse in Egitto non ci sono". E il pubblico non rimane a guardare: "Allora perché non torni nel tuo Paese?".

Un filmato che ha dell'assurdo, tanto che anche Matteo Salvini lo ha commentato: "Questo giovane dice pubblicamente che gira 'con i coltelli' per difendersi. Ma da chi? - ha tuonato sul suo profilo Facebook -. Al massimo sono i cittadini perbene a doversi proteggere da delinquenti come questo. Se gli piace tanto l’Egitto può prendersi un biglietto di sola andata, e ci farà un favore".

"Meloni? Voi avete un problema con la realtà": Capezzone spiana Simona Malpezzi | Video

Non è la prima volta che a Dritto e Rovescio un ospite di Paolo Del Debbio mandi su tutte le furie conduttore e presenti. Era già successo con un altro giovane straniero che accusava le vittime delle violenze di gruppo avvenute a Milano a Capodanno. "Tu sei una ragazza, a una certa ora se vedi che ci sono tante persone che fanno festa e sono un po' matte, tu non è che ti metti in mezzo lì e poi dici ops è successo questo, perché secondo me un ragazzo, quello coinvolto, l'avrà sfiorata e lei ha allungato il discorso", aveva detto il ragazzo scatenando anche la giornalista in studio.