Sanremo 2025, Giorgia: "E comunque Olly...", le clamorose parole a Striscia la Notizia

Giorgia ha vissuto ore intense dopo la finale di Sanremo, dove, nonostante fosse considerata una delle favorite, non è riuscita a entrare nella top five, dominata da concorrenti maschili. A sorpresa, la vittoria è andata a Olly, che ha avuto la meglio al fotofinish. Questa delusione non è sfuggita a Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5 che con la kermesse ha da sempre un conto aperto. E così Striscia ha deciso di consegnarle il Tapiro d’oro.

L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto la cantante per consegnarle il celebre premio e chiederle se si aspettasse di vincere il Festival. Con grande serenità, Giorgia ha spiegato di non aver mai davvero pensato alla vittoria, ma di essere felice per l’affetto ricevuto dal pubblico: "Proprio vincere magari no… La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente… Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria…"

Nonostante il mancato trionfo, Giorgia ha mantenuto il sorriso, dimostrando di vedere sempre il lato positivo. Ha inoltre commentato la vittoria di Olly, riconoscendo il suo talento e il percorso fatto durante la kermesse: "E comunque Olly ha meritato…"

Ospite anche a Domenica In, la cantante ha ribadito la sua gratitudine per l’affetto ricevuto e la soddisfazione per il successo della sua canzone: "Dopo 30 anni l’apprezzamento del pubblico non era scontato, è stato pazzesco. Per me è stata una conferma, in più con una canzone nuova che mi pare sia arrivata…". Infine, ha confermato di aver apprezzato molto il brano vincitore del Festival: "La vittoria di Olly è meritatissima, il pezzo è bello…".