Che tempo che fa, rovinosa caduta del cameraman: ecco il video

Di solito, in un programma televisivo, quello che preoccupa maggiormente è il crollo degli ascolti. Nel caso di “Che Tempo Che Fa” sul Nove, invece, ormai il pericolo numero 1 è la caduta intesa nel senso fisico del termine di chi lavora in studio. Così, se qualche settimana fa era stato proprio il conduttore, Fabio Fazio, a rischiare un tonfo nella botola che muove gli schermi della sua postazione, salvato all’ultimo istante da uno degli assistenti in studio, questa volta è toccato ad uno dei cameraman che, riprendendo l’entrata del comico Nino Frassica (reduce dalla co-conduzione di Sanremo, ndr) e dovendo camminare all’indietro, è scivolato portando con sé a terra anche la pesante attrezzatura.

Per fortuna, nulla di grave e, una volta accertate le condizioni del cameraman, il programma è andato avanti. Il profilo X del programma, ironizzando, ha scritto: “Ormai siamo il programma delle cadute”. Come se non bastasse, lo stesso social media manager della trasmissione ha pubblicato il video dell’incidente, ironizzando così: “Volevamo ricreare il video del cameraman di Cremonini a Sanremo”. Il riferimento è al Festival di Sanremo 2022, quando un cameraman cadde all’indietro nel riprendere un primo piano di Cremonini sul palco dell’Ariston. Anche in quel caso, il video fece il giro del web. Infine, lo stesso Fabio Fazio ci ha scherzato su, anche per rincuorare il povero cameraman: “Io e te, bravissimi a cadere”.

La puntata, insomma, è stata ricca, anche di imprevisti. Impreziosita, soprattutto, dalla presenza di Lucio Corsi, che nel Festival appena concluso è riuscito ad ottenere un sorprendente secondo posto, alle spalle del vincente Olly. Dopodiché, Fazio si è collegato in videochiamata anche con Luciana Littizzetto, ancora in convalescenza dopo la pancreatite acuta che l’ha colpita nelle ultime settimane e l’ha costretta al ricovero all’ospedale Gradenigo. Nel consueto tavolo di fine serata, poi, è arrivato anche Stash dei The Kolors, che nell’ultima serata ha fatto salire Gianluca Fru dei The Jackal sul palco per farlo ballare durante l’esecuzione del loro brano: “Tu Con Chi Fai L’Amore”.