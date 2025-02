Domenica In, Fedez sul palco e scatta la censura: l'ultimo grosso caso a Sanremo 2025

Roberto Tortora 17 febbraio 2025 a

Alla fine, dopo tanto gossip, tanti episodi di violenza verbale e fisica, tanto chiacchiericcio e anche il pericolo di qualche inchiesta giudiziaria, Fedez è risorto come l’araba fenice al Festival di Sanremo 2025, stupendo tutti con il suo brano “dark” e ottenendo un sorprendente quarto posto finale. Che sa tanto anche d’ingiustizia, perché molti lo volevano sul podio, qualcuno addirittura sul gradino più alto. Anche i giornalisti, nella consueta conferenza stampa di Domenica In dall’Ariston che fa da appendice alla fine del Festival, sono stati morbidi con l’artista, quasi solidarizzando con il suo malessere.

Soltanto Davide Maggio, che in verità ha litigato con molti dei cantanti presenti nello studio della “Zia” Mara, ha osato chiedere: “Chi è la Bella Str***?”. L’allusione è alla cover del brano di Marco Masini, proposta da Fedez in coppia proprio con l’autore toscano e che è piaciuta a tutti, con attacchi diretti del cantante, tra le strofe riarrangiate, alle donne del suo passato. Il cantante, però, ha glissato: “Non è necessario saperlo, è ovvio che faccia parte del mio vissuto”. Pino Strabioli è accorso in difesa del cantante: “Siamo noi i belli str*** che continuiamo a chiederlo!”.

Dopodiché, Fedez ha spiegato anche l’uso delle lenti scure per gli occhi: “Le lenti? L'ultima sera le ho tolte, facevano proprio parte del percorso. Inizialmente mi hanno aiutato molto, era come indossare una maschera, mi agevolavano la performance sul palco e quindi volutamente ho voluto fare l'ultima serata senza lenti, era simbolicamente una cosa mia”. La Venier, allora, gi chiede: “Ma quindi i tuoi occhi di che colore sono?”. E Fedez, ironicamente, risponde: “Color mer***, nulla di eccezionale!”. Risata generale in studio e, per Fedez, prova superata. In ogni caso, è legittimo pensare che quel “bella str***” possa esser stato dedicato ad Angelica Montini, presunto grande amore di Fedez già prima del matrimonio con Chiara Ferragni, un’altra papabile della dedica strong lanciata dal palco dell’Ariston.