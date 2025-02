Affari Tuoi, uno choc: che canzone parte al termine della puntata. Telespettatori sconvolti: "Boicottiamo!"

18 febbraio 2025 a

Rieccoci nello studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della sorte, del Dottore e delle scelte. Il regno di Stefano De Martino su Rai 1. La puntata è quella di lunedì 17 febbraio. E in questa puntata la fortuna ha sorriso a Francesca, pacchista in rappresentanza del Veneto. Ma le ha sorriso una serie di ripensamenti e decisioni sofferte. Alla fine, però, ha fatto la scelta giusta: ha accettato l’ultima offerta del Dottore, portando a casa 35mila euro e lasciando nel suo pacco solo 5mila euro. Ma se in studio il finale è stato di festa, sui social è scoppiata una vera e propria rivolta per una novità inaspettata che ha lasciato spiazzati i telespettatori.

La puntata di lunedì 17 febbraio 2025 ha segnato il ritorno di Affari Tuoi dopo la pausa per Sanremo e ha visto protagonista Francesca, imprenditrice veneta che gestisce un negozio di usato, accompagnata dalla sorella Valentina. Partita con il pacco numero 4, la concorrente ha avuto un avvio brillante: ha eliminato quasi esclusivamente pacchi blu, lasciando intatto il tabellone rosso e spingendo il Dottore a offrirle subito 40mila euro. Senza esitazioni, ha rifiutato l’assegno, determinata a giocare fino in fondo.

La sua corsa sembrava inarrestabile, ma poi è arrivata una svolta negativa: in un solo giro ha pescato pacchi pesantissimi, tra cui quello da 300mila euro e quello da 75mila euro, ridimensionando drasticamente le sue possibilità di vincita. Il Dottore ne ha approfittato per abbassare l’offerta a 20mila euro, ma Francesca ha tirato dritto, rifiutando anche questa proposta. Quando il Dottore ha proposto il cambio pacco, Francesca ha inizialmente resistito, spiegando di essere legata al numero 4, anche perché aveva sognato la sua defunta zia in un momento di serenità familiare. Tuttavia, qualche minuto dopo, la concorrente ha avuto un ripensamento e ha deciso di cambiare il pacco, scegliendo il numero 18.

Una mossa che si è rivelata fortunata: nel vecchio pacco c’erano solo 50 euro, mentre il numero 18 è rimasto in gioco fino alla fine con cifre importanti. Dopo aver eliminato un altro pacco blu e visto il tabellone ridursi alle sole somme di 5mila, 50mila e 100mila euro, Francesca si è trovata davanti a un’offerta di 25mila euro, che ha nuovamente rifiutato.

Poi è arrivato il momento decisivo: con solo due pacchi rimasti in gioco – 5mila e 100mila euro – il Dottore ha tentato di metterla in difficoltà con una proposta di 35mila euro. Valentina ha cercato di farla ragionare: "Sono tanti soldi e vai via con una certezza, invece qui...", spingendola a riflettere. Nonostante fosse convinta di avere 100mila euro nel pacco, alla fine Francesca ha preferito la sicurezza e ha accettato l’offerta. Decisione che ha scatenato il disappunto del pubblico in studio, che ha reagito con un sonoro "Noooooo". Ma Francesca aveva ragione: nel suo pacco c’erano solo 5mila euro, quindi la sua scelta le ha garantito una vincita ben più alta.

Mentre in studio si festeggiava, il pubblico a casa ha avuto un’altra reazione esplosiva, ma per un motivo del tutto diverso. Dopo due anni di chiusura con Due vite, il brano di Marco Mengoni diventato un simbolo del programma, la produzione ha deciso di sostituire la sigla finale con Balorda nostalgia, la canzone con cui Olly ha vinto Sanremo 2025. Una novità non è piaciuta affatto agli spettatori, che hanno immediatamente invaso X (ex Twitter) con commenti di protesta. "E Olly si prende anche la chiusura di puntata dei pacchi", ha scritto un utente. E ancora, un altro ha sbottato: "La canzone di Olly al posto di Due vite io non la accetto, un oltraggio ai telespettatori".

E le lamentele non si sono fermate qui: "Hanno sostituito Due vite con la canzone di Olly... questa è la vera sconfitta", ha scritto un altro internauta infuriato. C'era anche chi sceglieva l'ironia: "Hanno tolto Due vite dopo due anni, non ci sono più certezze". Addirittura, qualcuno ha proposto di boicottare il programma finché la vecchia sigla non tornerà: "Boicottiamo #AffariTuoi finché non ritorna Due vite". Una puntata, insomma, che si è chiusa malissimo, con una polemica feroce. In attesa della prossima polemica, cifra stilistica cavalcata dal pubblico di Affari Tuoi.