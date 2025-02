Pedullà, delirio del grillino: "Pina Picierno infiltrata dei fascisti nella sinistra", caos a La7

19 febbraio 2025 a

In Italia la caccia ai fascisti sta diventando sempre più una caccia alle streghe. Ormai a sinistra vedono seguaci di Mussolini anche tra le proprie fila. Un esempio? Gaetano Pedullà, eurodeputato del M5s, ha più volte dato della "fascista" alla sua collega del Pd Pina Picerno perché a suo dire non si può essere di sinistra se si vota a favore dell'invio di armi all'Ucraina. Il grillino, in perfetta linea con la visione progressista, ritiene che non si possa prescindere dalla visione maniche del mondo odierno: o si è di sinistra - e quindi di buon cuore - o si è un fascista.

"Per tornare sulla vicenda Lega-Movimento Cinque Stelle... ho letto un'intervista di Pina Picerno su Repubblica, che dice sostanzialmente questo. Picerno chi è? È una signora che ogni mattina si sveglia pensando di dire qualche sciocchezza sul Movimento Cinque Stelle. Finisco. Pina Picerno è un'infiltrata dei fascisti nella sinistra". Ma in studio sono scoppiati tutti a ridere, Parenzo compreso. "Chiede più armi, più povertà, più morti..:", ha aggiunto Pedullà.

"Ma come si fa a dire che è un'infiltrata dei fascisti?", gli ha domandato il conduttore un po' in imbarazzo. "Però è straordinario", ha replicato Alessandro Gonzato presente tra gli ospiti di La7. "Cos'ha in comune con la sinistra chi chiede più armi e chi chiede più povertà? Chiede o no queste cose? Il Pd ha votato in otto modi diversi sulla vicenda delle armi". Gelo in studio.