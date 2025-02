La Volta Buona, Caterina Balivo sbotta: "Prende in giro noi italiani", caos in studio

19 febbraio 2025 a

Caterina Balivo non si trattiene. Accade a La Volta Buona, di fronte alla canzone che Tommy Cash porterà all'Eurovision. L'artista, in gara con l'Estonia, avrebbe offeso gli italiani. Nel mirino una frase contenuta nel brano. "Tommy Cash parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani", ha sbottato.

Tra le frasi pronunciate dal vincitore dell’Eesti Laul 2025 - il format con cui in Estonia si decide chi parteciperà all’Eurovision Song Contest - anche: "Sudo come un mafioso". A cercare di riportare leggerezza nello studio di Rai 1 Antonio Mezzancella. "Sono stato all’estero e anche in Estonia, secondo me è un tentativo di fare una roba in cui mettono tutte le parole italiane che a loro piacciono, senza capire realmente cosa stanno dicendo. Per loro il testo italiano fa figo", ha replicato il cantante.

Dello stesso parere Giancarlo Magalli, anche lui intenzionato a sdrammatizzare: "Quando dice ‘Il mio amore è come un espresso’, vuol dire che è molto corto". Caterina Balivo però ha proseguito con la sua indignazione e nelle sue convinzioni, dichiarando: "Scusate, usare il termine mafioso in questa canzone a me non fa piacere. Espresso Macchiato ci sta, ma sudo come un mafioso non mi piace".