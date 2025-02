L'aria che tira, l'ex portavoce di Putin attacca David Parenzo: "Torna a scuola, svegliatevi!"

20 febbraio 2025 a

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo è stato ospite l'ex portavoce di Vladimir Putin, Sergej Markov. Al centro della discussione, la nuova fase del conflitto in Ucraina che vede tra le proprie fila un nuovo - importantissimo - player: Donald Trump. Ieri, mercoledì 19 febbraio, il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro Zelensky definendolo un "dittatore senza elezioni" e un "comico fallito". Dichiarazioni che sono state accolte nel migliore dei modi dal Cremlino e che segnano un punto cruciale nelle trattative di pace tra Kiev e Mosca.

"Voi non avete nessuno che va contro il regime fascista che c'è a Kiev. Voi state sostenendo un regime fascista che c'è a Kiev. Fatevi qualche domanda", esclamato a gran voce l'ex portavoce del Cremlino. "Ma noi in Italia non abbiamo nessun regime fascista. Il fascismo è stato ampiamente sconfitto", gli ha replicato Parenzo.

"Lo so che non ce lo avete in Italia - ha proseguito Markov -. Ma invece di parlare tutto il giorno di fascisti e comunisti non vedete quello fascista che c'è a Kiev. Voi siete sotto la pressione di Bruxelles e non riuscite a parlare della verità. Dovreste svegliarvi". A quel punto Parenzo ha chiesto al suo ospite di riconoscere il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina. Ma l'ex portavoce del Cremlino ha tenuto fede alla sua narrazione: "Assolutamente no. Lo sa che l'Ucraina fa parte del territorio russo? Lo ha studiato a scuola? Torni a scuola a studiare che magari le farebbe bene. L'Ucraina ha sempre fatto parte della Russia. Odessa è una città russa".