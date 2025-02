Sky Sport, la resistenza al post-Sanremo: ecco cosa è successo dopo la fine del Festival

21 febbraio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sky Sport)

Dopo l’ondata di Sanremo che ha sconvolto i palinsesti, ci pensa il calcio e nello specifico Sky Sporta riprendersi le luci della ribalta.

Martedì le partite dei playoff valevoli per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League hanno avuto risultati d’ascolto notevoli: secondo i report di OmnicomMediaGroup, Milan-Feyenoord in onda alle 18:45 è stata seguita da circa 1 milione di abbonati col 5,5% di share mentre Atalanta-Club Brugge ha coinvolto circa 700mila teste col 5,5% di share. In realtà la “resistenza” di Sky Sport c’è stata anche durante il Festival: sempre stando a OmnicomMediaGroup, l’11 febbraio, prima serata sanremese, Juventus-PSV Eindhoven di Champions alle 21:00 aveva registrato il 3% di share con quasi 800mila spettatori mentre il 12 febbraio Club Brugge-Atalanta aveva segnato il 3% con 540mila abbonati.

Il 13 febbraio Porto-Roma aveva sfiorato il 2% di share con 433mila spettatori mentre sabato sera, in occasione della finale di Sanremo, Milan-Verona ha interessato 460mila abbonati col 2% di share.