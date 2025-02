Striscia la Notizia, clamoroso guizzo durante Sanremo 2025: sui social...

20 febbraio 2025 a

a

a

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Striscia la notizia non si è fermata e, sui social e sul sito del programma, ha realizzato scoop, meme e contenuti ad hoc con risultati da record in termini di visualizzazioni, utenti unici e interazioni.

Il team social supervisionato da Vittoria Ricci ha quotidianamente creato, su Facebook, TikTok, Instagram e X, contenuti inediti, legati al Festival, che hanno totalizzato ben 321.995.245 visualizzazioni. Un successo testimoniato anche dalle 14.300.000 interazioni tra like, commenti e condivisioni. In particolare, tra i più cliccati, spicca il video in cui Pinuccio rivela in anticipo il vincitore del Festival, con 15.645.000 di visualizzazioni totali.

Dati record anche per quanto riguarda il sito ufficiale del tg satirico di Antonio Ricci: nella settimana del Festival 2025 le news registrano un incremento del 2700% per quanto riguarda le visualizzazioni di pagine, rispetto al dato della settimana di Sanremo 2024. E gli utenti unici che hanno consultato gli articoli del sito di Striscia la notizia sono cresciuti del 2400%.