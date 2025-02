Affari Tuoi, De Martino spietato: "Il lettino nella casa di riposo è già pronto", come "caccia" il Dottore

20 febbraio 2025 a

Come ogni sera, ecco il momento di Affari Tuoi. Una mania tutta italiana, il gioco dei pacchi, il regno di Stefano Di Martino, il programma in onda su Rai 1 dove il concorrente di turno si misura con la sorte e con il dottore. Un format inossidabile che ogni sera raccoglie milioni di telespettatori davanti allo schermo.

Nella puntata di oggi, giovedì 20 febbraio, ecco che tocca ad Angelo, in rappresentanza della Basilicata: viene infatti da Avigliano, provincia di Potenza. Angelo spiega che nella vita gestisce una casa di riposo insieme al fratello e che, al momento, sta lavorando per ampliare la struttura fino a 24 posti. Inizia la partita. E inizia con il pacco 11.

Prime chiamate, dunque entrano in scena fave e cicoria, le specialità della serata, trovate nel pacco numero 2 dopo che alla prima chiamata erano stati vanificati i 50mila euro. Poi, però, addio anche ai 200mila euro.

Eccoci dunque, dopo sei tiri, alla prima offerta del Dottore: 29mila euro. Offerta ovviamente rifiutata. Ma è stato poco prima di offerta e rifiuto che De Martino si è reso protagonista di un siparietto che ha letteralmente fatto impazzire il popolo che segue sul social X la puntata, commentando in presa diretta. Il conduttore si porta la cornetta rossa all'orecchio e scandisce: "Dottore lei ha già prenotato una casa di riposo? Il suo posto è già prenotato, il suo lettino, col telefono al fianco. La chiamerò...". Ovvio il riferimento al lavoro di Angelo, che al pari del pubblico in studio si spende in grassissime risate.